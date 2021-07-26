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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
الكويت – (د ب أ)
تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الإثنين اتصالاً هاتفيًا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، استعرضا خلاله التطورات في تونس.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استعراض الطرفين الأوضاع في تونس “يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن فرض حظر تجول في البلاد بدءا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، انطلاقًا من اليوم الاثنين وحتى يوم 27 أغسطس المقبل.
ويأتي القرار ضمن عدة تدابير أخرى اتخذها الرئيس سعيد غداة إعلانه توليه السلطة التنفيذية وإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، من بينها تعطيل العمل في الإدارة والمؤسسات العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرا الخارجية الكويتي والتونسي يبحثان التطورات الراهنة في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.