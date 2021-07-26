فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن 59 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة
كتبت – سحر عزام:
قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه راض بنسبة 99% عن النتائج التي حققتها مصر في أولمبياد طوكيو حتى الآن.
وأضاف “حطب”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الإثنين، أن هداية ملاك حققت إنجازا تاريخيًا بإحرازها الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات في أولمبياد طوكيو، لافتًا إلى توقعات بتحقيق مصر ميداليات في المصارعة والكاراتيه والخماسي في طوكيو.
وأشار إلى تقديم 5 آلاف دولار هدايا لهداية ملاك وسيف عيسى لاعبي منتخب مصر للتايكوندو تشجيعا لهما بعد الفوز بميداليات برونزية في أولمبياد طوكيو، منوهًا إلى رفع قيمة جميع الميداليات في البطولة بنسبة 50%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس اللجنة الأولمبية: راض بنسبة 99% عن النتائج التي حققتها مصر في طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.