تراند الفن: رئيس اللجنة الأولمبية: راض بنسبة 99% عن النتائج التي حققتها مصر في طوكيو

كتبت – سحر عزام:

قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه راض بنسبة 99% عن النتائج التي حققتها مصر في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

وأضاف “حطب”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الإثنين، أن هداية ملاك حققت إنجازا تاريخيًا بإحرازها الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات في أولمبياد طوكيو، لافتًا إلى توقعات بتحقيق مصر ميداليات في المصارعة والكاراتيه والخماسي في طوكيو.

وأشار إلى تقديم 5 آلاف دولار هدايا لهداية ملاك وسيف عيسى لاعبي منتخب مصر للتايكوندو تشجيعا لهما بعد الفوز بميداليات برونزية في أولمبياد طوكيو، منوهًا إلى رفع قيمة جميع الميداليات في البطولة بنسبة 50%.