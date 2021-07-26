فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - وكالات ‏أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونسي تن اجتماعه غدًا الثلاثاء لدراسة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حسبما ذكرت العربية. وأعلن رئيس الحكومة التونسية الذي أعفاه الرئيس من منصبه، هشام المشيشي، عدم تمسكه بمنصبه واستعداده لتسليم مهام منصبه والمسؤولية لأي شخصية يكلفها الرئيس قيس سعيد، لافتًا إلى أنه يقبل قرار الرئيس بإعفائه من منصبه، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية. وأكد المشيشي أن الفترة الماضية اتسمت بالتشنج وفشل المنظومة السياسية في البلاد، مشيرًا إلى وقوفه إلى جاني الشعب، وأنه لن يكون عنصرا معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا. وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى ٦٤ لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد. وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقًا للفصل ٨٠ من الدستور التونسي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ‏المجلس الأعلى للقضاء التونسي يجتمع غدًا لدراسة قرارات الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.