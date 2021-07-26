تراند الفن: هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. تعرف على رد الإفتاء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت الدين والحياة 2 زيارة

كتب- محمد قادوس: تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟ في اجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء. واستشهدت لجنة الفتوى بحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: “كان آخرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ” رواه الأربعة وأضافت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا بأس لمن أكل شيئًا من لحم الإبل أن يتوضأ خروجًا من الخلاف، وعلى كل حال فلا إنكار في المختلف عليه.

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