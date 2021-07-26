فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - كتب- محمد الصاوي: كشفت التحقيقات في واقعة فيديوهات “كائن الهوهوز”، أن الشخص والفتاة اللذين يبثان فيديوهات المنافية للآداب غير متزوجين. أوضحت التحقيقات حسب اعترافاتهما أنهما يرغبان في تحقيق مشاهدات مرتفعة لحصد الأموال عبر بث تلك الفيديوهات المنافية عبر تطبيق “تيك توك”. ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أدمن حساب يحمل اسم “كائن الهوهوز” لبث فيديوهات تحمل إيماءات منافية للآداب عبر تطبيق “تيك توك”. وتم تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” لإحدى السيدات تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص، عبر أحد الحسابات المسماة “كائن الهوهوز”، تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ليس زوجها.. التحقيقات تكشف مفاجأة بعد القبض على “كائن الهوهوز” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.