تراند الفن: “استادات” تهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بالميدالية البرونزية في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - كتب- محرر مصراوي:

تقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت، بخالص التهانى للاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى، بعد فوزهما في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتحقيق أول ميدالتَين برونزيتَين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ أغسطس المقبل.

وأثنى مجلس إدارة شركة استادات على المجهود المميز والمظهر المشرف الذي ظهر عليه التايكوندو المصري بقيادة هداية ملاك وسيف عيسى، والذى توج بالحصول على ميداليتين برونزيتين.

وقال المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات، إن هداية ملاك وسيف عيسى قدما مظهرا مشرفا لمصر في التايكوندو، ورفعا إسم مصر خفاقا في هذا المحفل العالمى متمنيا التوفيق لمختلف اللعبات وتحقيق مزيدا من الميداليات.

وشدد الوزيرى على أن ملاك هداية وسيف عيسى يستحقان أن نرفع لهما القبعة، وأن ندعمهما بكل قوة للإستمرار على القمة والتحليق بعيدا في البطولات القادمة، باعتبارهما من النماذج الملهمة التي صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.

كما أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسى اليوم يعتبر إنجازا بكل المقاييس، وبعث برسالة ثقة وطمأنينة للجماهير المصرية بأن أبطالنا الأولمبيين قادرون على تحقيق المزيد من الميداليات والأرقام القياسية.

أضاف مرجان أن هداية ملاك باتت عنوانا للمرأة المصرية وأيقونة للنجاح، بحصولها على الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التولى في الأولمبياد، ونفس الأمر للبطل المصرى سيف عيسى الذى بات قدوة للشباب ونموذجا مشرفا يحتذى به.

وحققت اللاعبة هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم، بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6، في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بينما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.