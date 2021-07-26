تراند الفن: ماذا قالت صبا مبارك بعد اختيار فيلم “أميرة” للمشاركة في مهرجان فينيسيا؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعربت الفنانة صبا مبارك، عن سعادتها باختيار فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب للمنافسة في مسابقة آفاق ضمن الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، في عرضه العالمي الأول.

ونشرت صبا، صورة من الفيلم عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “متحمسة وسعيدة جداً بالعرض العالمي الأول لفيلم (أميرة) للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا السينمائي”.

ويقام مهرجان فينيسيا السينمائي خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر المقبل.

“أميرة” هو ثالث أفلام دياب كمخرج بعد ٦٧٨ (2010) واشتباك (2016) والذي فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول العمل قصة تدور أحداثها في فلسطين، حيث أنه أول فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري.

“أميرة” مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل فيلم “أميرة” عددا كبيرا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود وقيس ناشف ووليد زعيتر، مونتاج أحمد حافظ، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.