شوف عروض العثيم الأسبوعية عروض وتخفيضات لا تنهى خصم يصل 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، عروض العثيم السعودية، حيث تقدم أسواق العثيم العديد من العروض الخاصة للمأكولات والمشروبات الساخنة والحلويات والمخبوزات والأطعمة المعلبة ومنتجات الألبان والأجبان المتنوعة والقشدة والزبدة والأرز والسكر والمعكرونة والزيت والسمن والأطعمة الآسيوية الخاصة، كما أنها تقدم أيضاً اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة، وغيرها الكثير من المنتجات الغذائية وغير الغذائية الأخرى.

عروض أسواق العثيم اقوى العروض وأكبر تخفيض يصل إلي 40%

عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم السعودية

أسواق العثيم هي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية التي أسسها المغفور له الشيخ صالح العثيم عام 1376 هـ (1956 م)، 1980 م: تأسست شركة أسواق عبد الله العثيم التجارية لمواصلة عملية توسيع العمل وفتح مراكز البيع بالجملة والتجزئة، وكانت نقطة التحول الرئيسية في رحلة الشركة عام 1410 هـ / 1990 م حيث بلغ عدد الأسواق 14 سوقاً في ذلك الوقت.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض المنظفات من العثيم

تنزيلات العثيم اليومية صابون اريال أخضر/ أزرق، كيس وزن 7 كيلو جرام، بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 125.95 ريال سعودي. صابون صحون جنتو ليمون، حجم 1 لتر، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية مطهر جنتو، حجم 3 لتر، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

تنزيلات العثيم الشهرية صابون اكسترا وايت بودرة، كيس وزن 10 كيلو جرام، بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية صابون جنتو أزرق رائحة الورود، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية صابون بونكس ازرق الأصلي، وزن 7 كيلو جرام، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليومية