شوف عروض جرير اليوم تصل ل 60% على الايفون والشاشات واللاب توبوحتي 31 يوليو

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير السعودية، تعمل مكتبة جرير على كسب رضا عملائها عن طريق تقديم الخدمات المتنوعة مثل خدمات الصيانة لكافة الإلكترونيات والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المكتبي والكمبيوتر الشخصي وأيضاً اللوحي، كما تقدم الشركة ضماناً على جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المباعة في فروع جرير، ولذلك فإن جرير من أكثر المتاجر الموثوق بها من قبل العملاء الذين يعتمدون عليها في تلبية جميع احتياجاتهم من اللوازم المدرسية والمكتبية.

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عروض جرير السعودية

تقدم خصومات مكتبات جرير كثيراً من الأقسام المتنوعة ضمن أسواقها، ولهذا يحبها السعوديون، وقد حازت شركة جرير السعودية على إعجاب جميع السعوديين، وقد أحبها الجميع، وقد فضلوا استخدام المنتجات التي توفرها لهم، كما تقدم المكتبة أيضاً ضمن خدماتها خدمة التوصيل مما سهل الأمر على الشعب السعودي.

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تنزيلات جرير على البروجيكتور وشاشات العرض:

عروض جرير اليوم إبسون EB-X400، بروجيكتور متعدد الوسائط، شرائح LCD-3 ،3300 لومن، السعر 1649 ريال سعودي.

تخفيضات جرير شاشة سامسونج WM55R Flip 2 تعمل باللمس، مقاس 55 بوصة، E-LED ،UH شاشة كمبيوتر، 8 مللي ثانية (GTG) ، ق10 واط × مكبر صوت 2 مدمج، 60 هرتز، ثمنها 8999 ريالاً سعودياً بدلاً من 11999 ريالاً سعودياً.

Samsung Odyssey J7، مقاس 32 بوصة، WLED، منحني، شاشة ألعاب، 240 هرتز، 1 مللي ثانية (GTG)، اسود، بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال سعودي.

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