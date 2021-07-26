فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتبت- منى الموجي: أعلنت إدارة الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي عن اختيار فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب للمنافسة في مسابقة آفاق، ليشهد من خلالها الفيلم عرضه العالمي الأول. ويقام المهرجان خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر، ويُعد أميرة ثالث أفلام دياب كمخرج بعد ٦٧٨ (2010) واشتباك (2016) والذي فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم أميرة قصة تدور أحداثها في فلسطين. أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها. ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب. الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبدالوهاب)، وأكاميديا (معز مسعود)، بالإشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر)، ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “فينيسيا السينمائي” يعلن مشاركة “أميرة” للمخرج محمد دياب في مسابقة آفاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.