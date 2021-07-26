تراند الفن: كيف قيدت الجماعات الإرهابية عملاء تويوتا لاند كروزر حول العالم؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت سيارات 12 زيارة

كتب – محمد الروبي: حظرت تويوتا على مشتري الجيل الجديد من لاند كروزر باليابان إعادة بيعها مرة أخرى قبل مرور 12 شهرًا على استلام السيارة. ووفقًا لموقع “Creative311” ترى الشركة أن إعادة بيع الطراز الذي يتمتع بمواصفات هائلة قد يؤدي لوقوع السيارة في أيدي جماعات متطرفة بمناطق مختلفة من العالم، ومن خلالها تدعم هذه العناصر ترسانتها من المركبات. وتسعى تويوتا إلى وصول السيارة لعملائها ممن هم في حاجة حقيقية لاقتناء سيارة رياضية متعددة الأغراض كبيرة الحجم بإمكانيات مختلفة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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