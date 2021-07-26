تراند الفن: مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن توفر وظائف شاغرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عبر حسابه الرسمي عن توفر وظائف للعمل في الشركة بمدينة الرياض وذلك حسب التفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات الموطلوبة:

• بكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو تقنية المعلومات ما يعادلها

• المعرفة بمعايير المراجعة الداخلية الدولية التي تصدرها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية

• شهادة مدقق داخلي معتمدCIA Certified Internal Auditor ضرورية

• يفضل شهادة من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

• يجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

• خبرة تسع سنوات على الأقل منها 3 سنوات في منصب إداري

• خبرة في المراجعة الداخلية

• يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

طريقة التقديم:

على من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، مع ضرورة كتابة العنوان (مدير المراجعة الداخلية) أو إضغط هنا.

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