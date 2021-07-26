تراند الفن: المجلس الخاص بمجلس الدولة يوافق على الحركة القضائية للعام الجديد 2021-2022

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت حوادث وقضايا 9 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجلسته المعقودة اليوم الإثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية على الجميع، وتم تزويد كافة أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء. كما تقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجاري اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإداري في المقر الرئيسي والمحافظات؛ للتخفيف عن كاهل القضاة، وتقريب العدالة للمواطنين، على أن يكون المجلس الخاص في حالة انعقاد دائم حتى صدور الحركة القضائية. صرح بذلك المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.