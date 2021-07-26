تراند الفن: “أزيلوا الفتن”.. لطفي بوشناق يوجّه رسالة للتونسيين عبر “مصراوي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- محمد عمارة:

“ضموا الصفوف أزيلوا الفتن، وضحّوا جميعًا لأجل الوطن، وكونوا حماة وكونوا بُناة ولا تستهينوا بغدر الزمن.. إذا الشعب يومًا أراد الحياة ينال الأماني بدفع الثمن”.. بهذه الكلمات، وجه المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق، رسالة خاصة عبر موقع “مصراوي” إلى الشعب التونسي الشقيق، بعد القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس، بإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه، تجميد سلطات مجلس النواب، رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

وقال بوشناق في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”: “الحمد لله الوضع في الشارع مستقر وكله تحت السيطرة، فقد نزل الشعب في كل ولايات تونس بفرحة عارمة وسهروا إلى الفجر، ونقلت كل وسائل الإعلام التونسي هذه الفرحة، وأرى أن حوالي 75% من الشعب التونسي موافق على هذه القرارات”.

وحول رأيه في هذه القرارات قال بوشناق: “ما يخدم مصلحة البلاد إحنا معه، وننتظر نتائج هذه القرارات ونتمنى أن تكون إيجابية، لأن الوضع الحالي فرض على الجميع، وانتهى الأمر”.

وحول نهاية الإخوان على أرض الواقع في تونس، قال بوشناق: “لا أعلم على وجه الدقة، ولكن مقراتهم في الغالبية العظمى من الولايات تم الاعتداء عليها وتحطيم أغلبها – إن لم يكن كلها- من قبل الجماهير”.

أما نهايتهم على المستوى السياسي، فقال بوشناق: “أعتقد كدة ربنا يستر وبس، تخوفنا من أن تعتبر بعض الدول الغربية مثل ألمانيا وفرنسا، ما حدث انقلابًا وهو مالم يحدث”.

وأضاف بوشناق: “لا أستطيع أن أقول أن تونس تسير على النهج المصري، لسة بدري شوية، فلم يمر على ما حدث سوى 24 ساعة، ومازلنا ندرس الاتجاهات إلى أين تسير”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عددًا من القرارات عقب اجتماع عقده مساء أمس مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، وتمثلت هذه القرارات في إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، فيما تولى الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس.​