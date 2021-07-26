تراند الفن: بفضل “جينيسيس وأيونيك5”.. هيونداي تسجل أرباحًا قياسية بالربع الثاني من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب – محمود أمين:

أعلنت هيونداي عن تحقيق أكبر أرباح لها منذ 7 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل المبيعات القوية لسياراتها الفارهة التي تحمل العلامة التجارية جينسيس وسيارتها الكهربائية أيونيك5.

وبالرغم من مبيعاتها القياسية في الربع الثاني، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية حذرت من تداعيات نقص الرقائق الإلكترونية على نتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبلغت أرباح تشغيل هيونداي خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.64 مليار دولار، لتسجل أكبر أرباح ربع سنوية منذ الربع الثاني من 2014.

كانت هيونداي قد أوقفت الإنتاج مؤقتا في مصانعها حول العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع السيارات.

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