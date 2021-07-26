- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتبت- منى الموجي:
أحيت الفنانة ياسمين رئيس، ذكرى رحيل المخرج الكبير محمد خان، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت الجمهور فيديو لمقاطع مختلفة من أفلام لخان وأعمال شارك فيها، وكذلك من لقاءات تليفزيونية له.
حمل الفيديو روح خان المرحة وخفة دمه، وكذلك إيمانه وعشقه للسينما، وعلّقت “وحشتني يا أستاذنا العظيم، وربنا يرحمك”.
ياسمين رئيس شاركت في موسم رمضان بمسلسل “ملوك الجدعنة”، وتقوم حالياً بتصوير مسلسلها “60 دقيقة” والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد أمين، وإخراج مريم أحمدي. كما تنتظر حاليًا إطلاق فيلميها جارة القمر وقمر 14 قريبًا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بفيديو يحمل روحه وخفة ظله.. ياسمين رئيس تحيي ذكرى محمد خان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.