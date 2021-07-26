تراند الفن: 9 تغييرات في جسمك تكشف لك الكثير عن صحتك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن تكون بعض المشكلات الصحية مخادعة للغاية، قد تبدو كشيء بسيط ولا تنبهك بما يكفي لتشعر بالحاجة إلى التحقق منها، على الأقل في المراحل المبكرة.

ويقول الأطباء إنه كلما اكتشف الأشخاص في وقت مبكر المشكلات الصحية، كان العلاج أسهل، وفي بعض الحالات، قد تنقذ التشخيصات المبكرة حياتك بالفعل.

وهنا نذكر لكم 9 تغييرات في جسمك يمكن أن تكشف الكثير لك عن صحتك، وفق ما ذكر موقع “برايت سايد”.

1- خطوط سوداء على الأظافر:

إذا لاحظت أي تغير في هيكل الأظافر أو لونها، فيجب عليك فحصها، وقد تكون الخطوط العمودية الداكنة علامة على سرطان الجلد.

وإذا كنت لا تتذكر جرح أظافرك أو لم يكن لديك تفسير واضح آخر لسبب النزيف أو لا تعرف سبب ظهور الخط المظلم، فيجب عليك بالتأكيد فحصه من قبل أخصائي.

2- سواد وسماكة الجلد:

إذا لاحظت ظهور بقع بنية أو صفراء منتفخة قليلاً تظهر على المناطق التي يطوي فيها جلدك، تحت الإبطين أو الرقبة، فلا تتجاهل ذلك.

قد تكون علامة على مقاومة الأنسولين ويجب عليك بالتأكيد فحص ذلك عاجلاً وليس آجلاً، ويمكن أن يكون هذا جزءًا من حالة لا يستجيب فيها الجسم للأنسولين كما ينبغي وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع.

3- البثور على الفك والذقن:

تحت الجلد، لدينا الكثير من الغدد الصغيرة التي تنتج زيوتًا طبيعية للحفاظ على بشرتنا في حالة جيدة، وتتحرك هذه الزيوت عبر المسام، وعندما تفرز هذه الغدد لسبب ما، دهونًا أكثر مما يمكن لبشرتنا التعامل معه، فإن المسام تسد.

وبالنسبة للنساء، يمكن أن يكون ظهور البثور على طول خط الفك علامة على عدم التوازن الهرموني عندما يتم إنتاج الكثير من هرمون الذكورة، التستوستيرون، فإنه يحفز هذه الغدد الدهنية.

4- ترقق الحاجبين:

مع تقدم الأشخاص في السن، يعانون من تساقط الشعر بشكل طبيعي، ولكن ترقق الحاجبين يمكن أن يكون علامة على قصور الغدة الدرقية، وهي حالة من أمراض الغدة الدرقية.

وإذا لم تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فقد تفرز كمية كبيرة جدًا أو لا تكفي من هرمون معين، وتؤدي هاتان الحالتان إلى ترقق شعر الجسم، وعندما يكون إنتاج الهرمون غير متوازن، فإنه يؤثر على نمو الشعر الجديد من جذوره ولا يتم تعويض الشعر المتساقط.

6- بثور لا تلتئم:

عادة ما تكون البثور ناتجة عن انسداد المسام، ومع ذلك، إذا حصلت على بثرة صغيرة “لؤلؤية” لا تختفي لأسابيع وبدأت تنزف بسهولة.

يجب عليك التحقق منها لأنها قد تكون علامة على سرطان الخلايا القاعدية، وعلى الرغم من أنه يبدو مخيفًا، إلا أن هذا النوع من سرطان الجلد هو الأقل خطورة، ولا ينتشر، ويمكن علاجه بسرعة نسبيًا، خاصة إذا تم تشخيصه مبكرًا.

7- نمو شعر غير عادي للمرأة:

إذا بدأ الشعر فجأة بالنمو في منطقة الذكورة، مثل فوق الشفتين أو حول الذقن أو أسفل السرة، فقد يكون ذلك من أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) عندما يتضخم المبيضان نتيجة لاختلال هرموني، ويمكن أن تكون الجينات سببًا أيضًا.

8- ألم الإصبع:

يمكن أن تكون الأصابع السميكة والحساسة علامة على الإصابة بسرطان الرئة، وعندما تتطور أورام الرئة، فإنها تطلق بعض المواد الكيميائية في مجرى الدم والتي تحفز نمو الأنسجة تحت الظفر وفي أطراف الأصابع، ما يسبب الألم لذا إذا شعرت بسماكة وانتفاخ في أصابعك، فيجب استشارة الطبيب فورا.

9- اصفرار الجلد وبياض العينين:

يعد اللون الأصفر على الجلد أو بياض العين من الأعراض الجلدية الشائعة لمشاكل الكبد، وعادة ما تتحول العيون إلى اللون الأصفر بسبب تراكم مادة كيميائية تسمى البيليروبين في الدم، لذا يجب عليك بالتأكيد زيارة الطبيب بمجرد ملاحظة اللون الأصفر، لأن التشخيص المبكر يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات صحية خطيرة.