تراند الفن: بعد ارتفاع مفاجئ.. كيف تطورت أسعار بيتكوين خلال شهر يوليو؟ (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بشكل مفاجئ بنحو 13% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لترتفع إلى أعلى مستوى لها في نحو 40 يوما، مع تلاشي آثار مخاوف بشأنها وبعض التصريحات الإيجابية من بعض رجال الأعمال العالميين عنها.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، وصل سعر بيتكوين إلى مستوى 38.606 ألف دولار في الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار بيتكوين خلال شهر يوليو الجاري، بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب.