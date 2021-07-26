تراند الفن: ضبط 4 أشخاص بتهمة التعدي والتنمر على شاب في البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن التعدى والتنمر على شاب بالبحيرة؛ لمعاناته من تلعثم فى النطق وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار – بالبحيرة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهمين القائمين بالتعدى عليه وتبين أنهم (4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم ) حيث استوقفوه حال سيره بأحد شوارع المنطقة محل إقامتهم، وتنمروا عليه لمعاناته من تلعثم فى النطق، ومنعه من الحركة والتعدى عليه بالضرب، وقام أحدهم بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وإرسال مقطع الفيديو لأصدقائهم عبر تطبيق (واتس آب) الأمر الذى أدى لتداوله بين أوساط الأهالى.

وأيد المجنى عليه ما جاء باعترافات المتهمين، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم المذكورين بالتنمر والتعدى على نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.