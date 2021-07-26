تراند الفن: “جميلة والأبطال الآخرون” تطرح أغنية “أحلام بلا حدود”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:

طرحت فرقة جميلة والأبطال الآخرون Jamila & The Other Heroes أغنية جديدة بعنوان BORDER SYNDROME أحلام بلا حدود، وذلك بعد أن أطلقت الفرقة أغنية YABA يابا، ضمن سلسلة غنائية مكونة من جزئين.

تحاول قائدة الفرقة جميلة اليوسف خلال الأغنية تقديم عمل فني يعكس جذورها الفلسطينية، ويتخيّل شكل منطقة الشرق الأوسط بعيداً عن الحدود والتقسيمات الجغرافية التي تفصل بلدانها.

وتشكل الأغنية تكريماً لنخبة فناني الشرق والغرب، مثل دينا الوديدي وإيريكاه بادو وأكوا نارو والمربع وفاطمة دياوارا.

تقول جميلة في بيان صحفي: استلهمت كلمات الأغنية من حدث حقيقي وقع خلال فعالية موسيقية استضافتها شبه جزيرة سيناء العام الماضي.

وأضافت جميلة “كتبت القصيدة أولاً قبل تحويلها إلى أغنية أحلام بلا حدود، حيث تحمل كلماتها في ثناياها رسالة مهمة، وتقدّم صوراً واضحة مرسومةً بصوت موسيقي حالم”.

تأسست فرقة جميلة والأبطال الآخرون عام 2016 تحت قيادة المغنية الأساسية جميلة اليوسف، حيث تبلورت الفكرة بعد أن حضرت حفلة موسيقية لإيريكاه بادو وفرقة هايتوس كايوت Hiatus Kaiyote في نيويورك. وكانت جميلة التي وُلدت في العاصمة الألمانية يوم سقوط جدار برلين لطبيب فلسطيني، قد تأثّرت بالثقافة الشرق أوسطية لما يزيد عن العقد من الزمن. كما أسّست مجموعة عرب أندرجراوند خصيصاً للمشاركة في مهرجان فيوجن فستيفال الذي جمع تحت مظلته المئات من فناني منطقة الشرق الأوسط، بمن فيهم ياسمين حمدان وفرقة توت أرض وطلال ديركي.

ويتشارك أعضاء الفرقة الخمسة الشغف بموسيقى الروك والهيب الهوب التي أثّرت بهم منذ شبابهم، استمدوا إلهام أعمالهم من مجموعة متنوعة من أبرز الأسماء الموسيقية، ونجحت الفرقة خلال السنوات الأربع الماضية في تقديم أعمالها على مسارح ألمانيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأسلوب فني مختلف أطلقوا عليه اسم الفانك الصحراوي الساحر، والذي يدمج موسيقى الروك ونغمات الفانك مع الفلكلور العربي الأصيل.