تراند الفن: بعلم أمريكا.. قصة مدرب مصري احتفل بـ”الذهب” في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب- علي البهجي:

لم تتمكن البعثة المصرية من تحقيق ميدالية ذهبية حتى الآن في منافسات دورة العاب الأولمبية طوكيو 2020، رغم حصد الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى للميدالية البرونزية في التايكوندو.

ودون المدرب المصري أمجد عبد الحليم اسمه بأحرف من نور في تاريخ الأولمبياد، حين حقق انجازا رفقة لاعبة السلاح الأمريكية لي كييفر التي حصدت الميدالية الذهبية في سباق فردي السيدات في سلاح الشيش.

وفازت صاحبة الـ 27 عامًا بالذهبية الأولى لها في الأولمبياد على حساب الروسية آنا ديريجلازوفا ، بعد الفوز في المباراة النهائية، بنتيجة 15-13.

وباتت لي كييفر أول مبارزة أمريكية تتقدم إلى نصف النهائي في طوكيو بثلاثة انتصارات متتالية في حدث فردي للسيدات أمام كل من ” أميتا بيرتيير وإليانور هارفري وأوينو يوكا”.

وأصبحت لي كييفر أول امرأة أمريكية تفوز بميدالية أولمبية في الفردي بعدما تفوقت في المباراة النهائية على الروسية آنا ديريجلازوفا.

وفي وقت سابق، كان صاحبة الـ 27 قد احتلت المركز الخامس في أولمبياد لندن 2012، فيما احتلت المركز العاشر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويتولى المصري أمجد عبد الحليم تدريب اللاعبة الأمريكة لي كييفر، ليقودها للوصول إلى منصات التتويج في 3 مرة بتاريخ مشاركتها في الأولمبياد.

ويعمل صاحب الـ 55 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2002، وتولى قيادة منتخب السيدات الأمريكي من قبل، وكان أحد المدربين في بعثة أمريكا بأولمبياد 2012 و2016.

ويقول المدرب أمجد عبد الحليم في حديثه لـ” أون تايم سبورتس”:” المصري يملك امكانياته كبيرة تمكنه من استيعاب كل شئ ليكون على قمة العالم، وفي مصر ننظم بطولات لا تقل عن الأولمبياد”.

وأضاف:” المصريين مميزين في أموركثير في لعبة سلاح الشيش، لكن أحيانا لا تتاح الفرصة للجميع، والمصري حين يحصل على فرصة يحقق أشياء جيدة”.

وأتم:” فزت بأفضل مدرب في امريكا عام 2012 رغم وجود عدد من المدربين المميزين من أوروبا وأمريكا، رغم انى لم احصل على فرصة في مصر، لكن المدرب المصري حين يكون عنده فرصة للابداع يحقق ذلك”.