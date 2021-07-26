تراند الفن: بالفيديو| محمد أبوعاصي: التيار المتسلف يريد أن ينحي العقل جانبًا ويلغيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏27 دقيقة مضت الدين والحياة 8 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن العقيدة الأشعرية، تقول انه لا فاعل في الكون ولا مؤثر الا الله، لافتا إلى أن الإنسان المسلم يعتقد أنه لا مؤثر الا الله ولا شيء يقف أمام قدرة الله. وتابع أبو عاصي، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “العقيدة الأشعرية هى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم وسلف الله الامة، فالإمام الأشعري عرض العقيدة، بما يناسب الناس، وعقد صلحا بين قضية العقل والنقل، والتيار المتسلف يريد أن ينحي العقل جانبا ويريد أن يلغيه”.

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