تراند الفن: وزير خارجية تونس يطلع أبو الغيط على تطورات الأوضاع في بلاده

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 مساءً - تونس – (د ب أ)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير خارجية تونس عثمان جراندي التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأحد.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن وزير الخارجية التونسي وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد، بحسب بيان صادر عن الجامعة العربية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وذكر المصدر أن الأمين العام أشار إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.

كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء أمس الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأقال سعيد اليوم وزيري الدفاع والعدل.