شوف عروض بنده اليوم في السعودية عروض مذهلة من هايبر بنده hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية عروض مذهلة وخصومات حصرية من هايبر بنده hyper panda وأقوى تخفيضات بنده ليس لها مثيل على جميع المقاضي الشهرية التي تحتاجها الأسرة بأرخص الأسعار وأقوى التخفيضات، وتلبى فروع هايبر بنده كل ما تحتاجه الأسرة من سلع حيوية لا غنى عنها مثل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وسلع شخصية كثيرة متوفرة بمختلف الأنواع داخل العرض الساري حتى 27 يوليو 2021 في جميع فروع بنده.

عروض بنده اليوم

تخفيضات رائعة يقدمها من بنده السعودية على الأغذية، وخصومات لا تقاوم على الأرز البسمتي، ويُعد الأرز البسمتي من أجود أنواع الأرز التي تتسم بالرائحة الزكية والمذاق الرائع، فهو يحتاج إلى كمية مياه أقل لكي يُطهى على أكمل وجه، كما أنه بمكن سلقه أو إضافة التوابل والبهارات الصحيحة والغير مطحونة، مما يمنحك مذاق رائع مع الاحتفاظ بلونه الأبيض الناصع، ويقدم لنا منه أنواع كثيرة إليكم أوفر العروض:

أرز كارتر أبيض جرين فارمز 5 كيلو للكيس بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

أرز هندي بسمتي تيجان 10 كيلو للكيس بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

أرز هندي برياني الباشا 5 كيلو للكيس بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

لكل محبي الأغذية الحارة والصلصات والمقبّلات الفاتحة للشهية مثل الكاتشب والصلصة الحارة والمايونيز، يقدم لكم هايبر بنده عروض مذهلة لهذا الأسبوع، وتشمل العروض أنواع الصلصات المتعددة لكي تتناسب مع جميع أذواق المستهلكين، وتهتم شركة بنده للبيع بالتجزئة بمختلف أذواق عملائهاـ وتسعى دائمًا لتكون الأفضل بين منافسيها من حيث جودة المنتجات المعروضة والأسعار:

صلصة البيتزا ماجي 400 جرام للحبة بسعر 11.95 ريال سعودي.

معجون طماطم أول قطفة 8 × 135 جرام للحبة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

شطة حارة تويا 473 مل الحبة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 9.90 ريال سعودي.

بنده panda

تخفيضات هائلة وخصومات رائعة على الأطعمة المختلفة التي تعطى الطعام المذاق الرائع المستحب، والذي لا تخلو مائدة أو وجبات أو سندويتشات منها مثل مرقة الدجاج وصلصة الصويا ودبس الرمان، والأطعمة المختلفة التي تعطي نكهة محببة لجميع أفراد الأسرة صغار وكبار إليكم عروض بعض المقبلات.

مرقة دجاج ملح أقل ماجي 24 × 20 جرام بسعر المجموعة 13.95 ريال سعودي.

صلصة الصويا ماجي 700 مل للحبة بسعر 7.50 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

تتبيلة مشكل ماجي 22 × 10 جرام للحبة بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

مايونيز قودي 946 مل للحبة بسعر 8.95 ريال سعودي 15.95 ريال سعودي.

دبس الرومان حدائق أورنيت 150 مل بسعر 6.55 ريال سعودي بدلًا من 9.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

خصومات وفيرة تقدمها لنا أسواق بنده على السلع المختلفة في العروض الأسبوعية السارية حتى 27 يوليو، يقدم هايبر بنده ارخص العروض على ورق القصدير، كاسات المطبخ، سلك غسيل الصحون، اسفنجة التنظيف، وبلاستك التغليف وغيرها من العروض الوفيرة.