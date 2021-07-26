تراند الفن: تأكد غياب سيبايوس لنهاية الأولمبياد بعد إصابته أمام مصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب – أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن داني سيبايوس لاعب وسط منتخب إسبانيا الأولمبي، لن يتمكن من العودة للمشاركة في مباريات فريقه المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن سيبايوس خضع لثلاثة اختبارات طبية اليوم الإثنين، حيث فشل في اجتيازها ليتأكد غيابه عن مواجهة إسبانيا ضد الأرجنتين، يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقًا لمصادر خاصة بها في المعسكر الإسباني، فإن سيبايوس سيحتاج للعلاج والراحة لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع مقبلة.

وكان سيبايوس قد تعرض لإصابة في القدم إثر تدخل من طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر الأولمبي، خلال المباراة الافتتاحية للعبة كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

ويلعب منتخبا إسبانيا ومصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وأستراليا.

ويتربع منتخب إسبانيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام أستراليا والأرجنتين بثلاث نقاط، ثم مصر بنقطة واحدة في المرتبة الرابعة.

الجدير بالذكر أن مباريات المجموعة ستختتم يوم الأربعاء القادم بمواجهتين، تجمع الأولى مصر مع أستراليا، بينما تلتقي إسبانيا مع الأرجنتين، لحسم المتأهلين لدور الثمانية.