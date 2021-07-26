تراند الفن: إرجاء مشروع قانون لزيادة الرقابة على الإنترنت في إيران

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - طهران – (د ب أ)

أرجأ البرلمان الإيراني مشروع قانون لزيادة الرقابة على الإنترنت في الوقت الحالي.

وأفاد المتحدث باسم البرلمان نظام الدين موساوي، بأن مشروع القانون كان مدرجًا على أجندة البرلمان اليوم الاثنين إلا أنه تم حذفه.

وقال لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “اسنا” إن القضية لم يتم إبعادها عن الطاولة تمامًا.

وقد أثار مشروع القانون الذي قدمه المتشددون في البرلمان، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران.

وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمها. ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات ستتوقف عن العمل.

وأفادت صحيفة اعتماد اليومية بأن القانون الجديد يمكن أن يمنع الوصول حتى إلى محرك البحث “جوجل”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.