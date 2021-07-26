تراند الفن: إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطلًا لمحكمة الجنايات، لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة بالمنيب.

واعترف مسجل خطر ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض عليه في منطقة المنيب، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، بعد حصوله عليها من عاطل اعتاد تمويله بالمواد المخدرة.

وأرشد المتهم عن هوية الشخص الذي يورد له مخدر الحشيش، وجارٍ تكثيف التحريات لضبطه، كما اعترف المتهم بتخزين المضبوطات بمسكنه.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد بحيازة مسجل خطر لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه بمنطقة المنيب.

وبإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته 11 قطعة الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.