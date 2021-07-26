تراند الفن: هند صبري عن أحداث تونس: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة هند صبري، رسالة للشعب التونسي بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

ونشرت هند، علم بلادها تونس عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وعلّقت: “لا ولاء إلاّ للوطن ولا سيادة إلاّ للشعب الذي يريد الحياة.. وستثبت الأيام الآتية من يؤمن حقيقة بالسلمية ومن يريد الخير للبلاد ويضعها فوق المصالح والتحالفات”.

واختتمت: “تونس.. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر”.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.