تراند الفن: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الخطة الزمنية للقبول لعام 1443هـ

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏47 دقيقة مضت أخبار السعودية 13 زيارة

نشرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم الاثنين، تفاصيل الخطة الزمنية لأعمال القبول للعام الجامعي 1443هـ.

وتبدأ فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة الثلاثاء 17/12/1442هـ، وتنتهي السبت 21/12/1442هـ الساعة 12 ظهرًا.

وأشارت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إلى أن إغلاق عملية القبول سيكون بمشيئة الله يوم الثلاثاء 1/1/1443هـ.

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