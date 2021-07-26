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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت أخبار مصر 15 زيارة
(مصراوي):
قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الاثنين، تبلغ 15 ألفًا و350 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد، في نشرته اليومية، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 31 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 30 ألفا و800 ميجاوات أمس الأحد، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و100 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، كما كان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مرصد الكهرباء: 15 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.