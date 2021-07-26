فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- محمد سامي: أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم بمنافذ الصرف مشيرًا إلى أن نسب صرف شهر يوليو وصلت حتى الآن إلى 92%. وأكد الوزير في بيان له، اليوم الاثنين، أنه شدد على شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية توفير السلع للمواطنين على بطاقة الدعم بجودة عالية، واستمرار صرف الاستعاضات لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لتلبية احتياجات المواطنين مع السلع الغذائية. ومن ناحيتهم، أكد رئيسي شركتي الجملة العامة والمصرية توافر كل احتياجات منافذ الصرف بمخازن الشركتين التي يصل عددها إلى 1500 مخزن موزعين بمراكز وأحياء ومدن المحافظات، وأشارا إلى أنهم شددوا على أمناء المخازن تسهيل صرف الاستعاضات لأصحاب المنافذ، مضيفين أنه تم الاستعداد جيدًا لصرف الاستعاضات للشهر المقبل لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقات الدعم. وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير يتابع يوميًا نسب صرف السلع التموينية ويشدد على شركتي الجملة لتوفير 28 سلعة بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع، وأكد أن المصيلحي وجّه مديريات التموين بمتابعة عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين والتأكد من جودتها أيضًا.​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير التموين: 92% نسب صرف مخصصات شهر يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.