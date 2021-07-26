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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
الجزائر – (د ب أ)
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر اليوم الاثنين، تعليق صلاة الجماعة في مساجد المحافظات التي يشملها حظر التجوال الذي أقره رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بعد الارتفاع القياسي في إصابات فيروس كورونا المستجد.
كانت الحكومة الجزائرية قررت أمس الأحد، بتوجيهات من الرئيس تبون، العودة لفرض المزيد من القيود في 35 محافظة من أصل 58 لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم، بعد تسجيل ارتفاع قياسي في عدد إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.
وكشفت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها اليوم عن إجراءات مصاحبة أخرى تكمن في تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها توقيت حظر التجوال الجزئي (من الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا)، ورفع شعيرة الآذان بالنسبة للصلوات المعلقة مع مراعاة صيغة “الصلاة في بيوتكم ” مرتين في آخر الأذان، وتعليق التعليم القرآني بجميع الفضاءات، إلى جانب غلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بجميع المحافظات المعنية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجزائر: تعليق صلاة الجماعة في المساجد بعد تفشي كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.