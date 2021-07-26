تراند الفن: قبل أن تتسبب مشاكل صحية.. إليك كيفية إخراج الحشرات من الأذن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

بالنسبة لكثير من الناس، فإن تخيل دخول حشرة إلى الأذن أمر مخيف للغاية، فعلى الرغم من أن الحشرات ليست شائعة جدًا، إلا أنها يمكن أن تدخل الأذن وتبقى ها لبعض الوقت.

وهناك عدة طرق مختلفة يمكن أن تدخل بها الحشرات إلى الأذن، فقد تكون قادرة على الزحف طوال الليل أثناء نوم الشخص أو الطيران ودخول الأذن عندما تقضي وقتًا في الخارج.

إذا دخلت حشرة في الأذن، فقد تموت على الفور، كما أن هناك أيضًا احتمال أن تظل على قيد الحياة وتستمر في التحرك، وفي معظم الحالات، لا تسبب الحشرات الموجودة في الأذن أي مشاكل كبيرة، ولكنها في بعض الأحيان يمكن أن تسبب مضاعفات، لذا يرغب معظم الناس في إخراج الحشرات من آذانهم في أسرع وقت ممكن.

– أعراض دخول الحشرة

توضح ميديكال نيوز، أنه في بعض الحالات، قد لا يلاحظ الشخص دخول الحشرة إلى الأذن وقد يعاني فقط من الأعراض في وقت لاحق في الحياة، مشيرة إلى أن أكثر أعراض دخول الحشرات إلى الأذن شيوعًا هي الألم وعدم الراحة.

تحتوي الأذن الخارجية والجانب الخارجي من طبلة الأذن على العديد من الأعصاب القحفية التي تنقل المعلومات إلى الدماغ، والأجسام الغريبة، مثل الحشرات، يمكن أن تهيج هذه الأعصاب، كما قد تكون الحشرات على قيد الحياة وقد تزحف أو تطن مما قد يسبب إحساسًا غريبًا في الأذن.

وعن الأعراض الأخرى عند دخول الحشرات إلى الأذن هي كما يلي:

-شعور بامتلاء الأذن

-تورم

-نزيف أو خروج صديد من الأذن

– فقدان السمع

-كيفية إخراج الحشرات من أذنك

من المهم أن تظل هادئًا عند محاولة التخلص من الحشرات، سواء كانت من أذن شخص آخر أو أذنك، وعلى الرغم من أن هذه الحالة مقلقة، إلا أن القلق لن يؤدي إلا إلى جعل الموقف أكثر صعوبة، وعليك أن تتبع الخطوات التالية:

-قم بإمالة رأسك إلى الجانب الذي يؤلمك وهز رأسك برفق لصد الحشرات.

-لا تضرب أذنك لأن هذا قد يسبب مشاكل إضافية.

-إذا كانت الحشرة لا تزال على قيد الحياة، فحاول صب بعض الزيت النباتي في الأذن لخنقها.

-إذا مات القراد، فحاول إزالته من الأذن باستخدام الماء الدافئ.

-تجنب لصق الملاقط أو المسحات القطنية أو غيرها من الأشياء في الأذن لأن ذلك قد يدفع الحشرات إلى عمق طبلة الأذن، مما قد يتسبب في الإصابة وفقدان السمع.

-إذا كانت الحشرات في آذان شخص لديه تاريخ من مشاكل الأذن، فاستشر الطبيب على الفور للحصول على العلاج المناسب.