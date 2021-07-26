تراند الفن: بعد موسم حج ناجح.. «التقنية» كلمة السر في حماية الحجاج من فيروس كورونا (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 مساءً - سخرت المملكة كافة إمكانياتها من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1442 هـ، من خلال استخدام أحدث التقنيات الحديثة، من أجل ضمان أداء مناسكهم وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها التباعد الاجتماعي، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وخصصت وزارة الحج والعمرة عدة تطبيقات ذكية، أبرزها تطبيق “مناسكنا” الذي يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية، بسبع لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والتركية، والملايو، والبنغالية.

ويتضمن التطبيق أرقام الطوارئ التي قد يحتاج إليها الحاج خلال رحلته، إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة، وخدمة استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية، إضافة إلى أوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس، وتحويل العملات.

نظام الحج الذكي

تهدف مبادرة الحج الذكي إلى تأسيس مسار إلكتروني موحد، بدءا من إصدار تأشيرة الحج، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصول الحجاج إلى المملكة، لن يضطروا مجددا إلى التقيد بإجراءات الدخول التي أجروها مسبقا، إذ سينتقلون مباشرة إلى حافلات تنتظرهم لإيصالهم إلى الأماكن المعدة لسكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما أمتعتهم فتتولى الجهات الخدمية إيصالها إلى مساكنهم.

وعبر عشرات المعدات والحواسيب الآلية والأجهزة اللاسلكية لتحقيق الأهداف المسطرة”، حيث بلغ عدد نقاط الوصول إلى الإنترنت بـ”الوايفاي” في مكة والمشاعر المقدسة، بـ5400 نقطة، مما يعنى سهولة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية في مختلف الوجهات، التي يقصدها الحجاج، كما تم تفعيل خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة.

كما خصصت إدارة الحج مجموعة من التطبيقات المهمة التي يتم تنزيلها عبر برامج خاصة بموسم الحج لا تحتاج إلى الاتصال بشبكة النت، تضم :

1- تطبيق المقصد: وهو تطبيق يساعد زوار مكة المكرمة على تحديد مواقعهم داخل أروقة المسجد الحرام، ويمكنهم من معرفة الأمكنة المراد زيارتها.

2- تطبيق مناسكنا: تطبيق يمكن الحاج من تحديد الأماكن المهمة من أقصر طريق ممكن إلى موقعه الحالي: كالمساجد والمطاعم ومراكز التسوق.

3- تطبيق تروية: يقدم للحجاج معلومات عن خدمات المياه في المشاعر المقدسة، ونقاط توزيع مياه زمزم مع إمكانية تقديم البلاغات عن مشاكل المياه، بسبع لغات.

بطاقة شعائر

وأطلقت وزارة الحج والعمرة بطاقة شعائر الذكية في خطوة نحو تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج 1442هـ ضمن رقمنة العمل في مختلف قطاعاتها وإداراتها، سعيًا لتسهيل رحلة الحج، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجيج، وذلك بربط العمليات والخدمات ضمن منصة إلكترونية متكاملة.

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