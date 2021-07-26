تراند الفن: شقيق ياسمين عبدالعزيز: “بطلنا نرد على إشاعات”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان وائل عبدالعزيز صورة تجمعه بشقيقته “ياسمين” عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وعلق وائل على الصورة: “بطلنا نرد على إشاعات”. وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور مساء السبت الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”. وأعلن شقيقها وائل عبد العزيز، يوم الأربعاء الماضي، خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.