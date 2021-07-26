فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: مازحت الفنانة بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فراج أثناء مشاهدته مباراة لفريق الأهلي. و كانت “بسنت” تسجل فيديو دون أن يعلم “فراج” وتقول له إن النادي الأهلي يفوز في المباريات بفعل مساندة الحكام، ورد فراج منفعلا: “أهلي جدة ولا أهلي مين؟ أهلي بتاعنا اللي مصر بيكسب بالتحكيم” وتابع: “إنتي مجنونة، إنتي أصلا متعرفيش مين اللي بيلعب، متحرقيش دمنا بقى! ونشرت بسنت مقطع الفيديو، عبر خاصية “القصص القصيرة”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. يذكر أن الثنائي عقدا زفافهما، في يونيو الماضي وسط حضور عدد كبير من الأهل والفنانين والأصدقاء



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد فراج ينفعل على بسنت شوقي بسبب مقلب: متحرقيش دمنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.