فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- محمد علام: حقق منتخب السويد فوزه الثاني في المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بينما حقق البرتغال فوزه الأول ضمن نفس المجموعة. وجاء الفوز الأول لمنتخب البرتغال في أولمبياد طوكيو على حساب البحرين في منافسات الجولة الثانية بنتيجة 26-25. وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين على البرتغال بنتيجة 15-14. وعلى جانب أخر، واصل منتخب السويد انتصاراته وحقق فوزه الثاني بعد التغلب على اليابان صاحب الأرض بنتيجة 28-26. وقد أقيمت قبل هاتين المواجهتين، مباراة مصر والدنمارك، التي حسمها بطل ذهبية ريو دي جانيرو على حساب الفراعنة بنتيجة 32-72. وبعد نتائج الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية، جاء الترتيب كالتالي: الدنمارك في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط +22 هدف السويد ثانيا برصيد 4 نقاط +3 أهداف مصر ثالث برصيد نقطتين + هدف واحد البرتغال رابع برصيد نقطتين -5 بينما جاءت البحرين خامسا واليابان سادسا بدون نقاط. وسيلتقي منتخب مصر مع اليابان صاحبة الأرض والجمهور ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة، يوم الأربعاء المقبل 28 يوليو في الساعة الـ7.15 صباحا. ويسبقه مباراة الدنمارك والبحرين يوم الأربعاء المقبل 28 يوليو الساعة ال2 صباحا، يليه مباراة السويد والبرتغال في الساعة الـ4 فجرا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مجموعة مصر.. كرة يد.. السويد والبرتغال تفوزان على اليابان والبحرين بالأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.