فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:
وصل كليب أحدث أغاني الفنان تامر حسني “صعبة”، إلى المركز الثامن بين أكثر الأغاني مشاهدة عالميا عبر موقع “يوتيوب”.
أغنية “صعبة” كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكساج عبدالرحمن شوقي، ومن إخراج تامر حسني، وصل عدد مشاهدات الكليب عبر موقع يوتيوب إلى مايزيد عن ال27 مليون، بعد طرحها يوم 20 يوليو الماضي.
تامر حرص على تقديم الأغنية في الحفلات التي أحياها بمناسبة عيد الأضحى، وأقيم الأول ثاني أيام العيد في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والثاني في أبو ظبي بالأمارات يوم الجمعة 23 يوليو الموافق رابع أيام العيد.
ومن ناحية أخرى يعُرض لتامر حسني حاليًا في السينمات فيلم “مش أنا” بطولة: “حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، شيرين، وحجاج عبدالعظيم”، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني “شقيق تامر”، بالاشتراك مع شركة “سينرجي فيلمز”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “صعبة” لتامر حسني يدخل قائمة الأكثر مشاهدة عالميا.. اعرف الترتيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.