فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي: حققت البعثة المصرية الأولمبية أولى ميدالياتها في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بعدما حصد الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى برونزيتي التايكوندو. وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي في الثامن من شهر أغسطس المقبل. واحتلت مصر المركز الـ40 على مستوى العالم بعد حصد ميداليتين برونزيتين. وجاءت ميداليتي مصر عن طريق هداية ملاك التي فازت على منافستها الأمريكية بيج ماكفرسون، بينما أطاح سيف عيسي بمنافسه النرويجي ريتشارد أوردمان ليحصد كل منهما البرونزية. كم ميدالية حققها العرب حتى الآن في طوكيو؟ وبخلاف برونزيتي هداية وسيف، حققت منتخبات تونس، الكويت والأردن ميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية وجاءت على النحو الآتي: تونس -محمد خليل جندوبي.. فضية تايكوندو -أحمد الحفناوي.. ذهبية سباحة الكويت -عبد الله الرشيدي.. برونزية السكيت الأردن صالح الشرباتي.. فضية تايكوندو

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: في اليوم الثالث للأولمبياد.. كم ميدالية حصدها العرب في أولمبياد طوكيو؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.