تراند الفن: أسعار تذاكر سباق فورمولا-1 السعودي تبدأ من 1800 ريال للمنصة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - الرياض – (د ب أ):

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، وبالتنسيق مع الاتحاد المحلي للسيارات والدراجات النارية، الأحد، عن ​طرح تذاكر حضور سباق جائزة السعودية الكبرى لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويقام جائزة سباق السعودية الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للمرة الأولى داخل المملكة، في الفترة من الثالث حتى الخامس من ديسمبر القادم، على كورنيش مدينة جدة.

وتقرر طرح 40% من التذاكر الخاصة بحضور السباق المرتقب، على أن تكون هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل، وفق التحديثات التي ترد للجنة المنظمة للسباق من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك حرصا على مراعاة جميع معايير الصحة والسلامة لجميع الجماهير والسائقين والإداريين والمشاركين، فيما سيكون حجز وبيع التذاكر الخاصة بالسباق متاحا الآن إلكترونيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريحات للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، الذي قال “نسعد اليوم بإعلان طرح تذاكر حضور سباق (جائزة السعودية الكبرى للفورمولا-1)، والذي تستضيفه بلادنا الغالية في ديسمبر المقبل على كورنيش جدة”.

أضاف الفيصل “هذا السباق المنتظر والذي لم يكن ليقام في وطننا الغالي ولأول مرة لولا الله ثم الدعم الكبير والمتواصل الذي نحظى به في القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – والدعم والمتابعة الكبيران اللذان يوليهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكافة الأحداث والفعاليات العالمية التي تنظمها بلادنا، وتذليل كل الصعاب في سبيل تنظيم حدث رياضي عالمي، وإظهاره للعالم أجمع في أبهى صورة”.

أكد الفيصل “سنبرهن للعالم أجمع – بإذن الله – وبقيادة طموحة، أن المملكة العربية السعودية باتت موطنا استثنائيا لسلسلة السباقات الأعرق في العالم، ونتطلع لتقديم سباق لا يُنسى لجميع محبي وعشاق رياضة المحركات، سواء من سيشاهد عبر الحلبة أو خلف الشاشات”.

وتتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا-1 للمشجعين، 3 أنواع من التذاكر خلال أيام السباق الثلاثة، وهي: نادي البادوك، الضيافة الراقية، والمنصات الرئيسة.

ويبدأ سعر تذاكر المنصة الرئيسة من 1800 ريال سعودي للحزمة الكاملة، حيث سيستمتع حاملو التذاكر بالإطلالة المميزة على خطي البداية والنهاية، والمنطقة فائقة السرعة في القسم الأخير من الحلبة عند المنعطفين 26 و27، إذ تتخطى سرعة السيارات عند المنعطفين حاجز الـ 322 كيلو متر/ساعة.

كما يمكن لمشجعي الفورمولا 1 زيارة نادي البادوك، للاستمتاع بنهاية أسبوع في حلبة كورنيش جدة في مبنى مرائب الصيانة والفرق، ويستطيع حاملو تذاكر نادي البادوك مشاهدة السائقين وأساطير تلك الرياضة من جهة، ومشاهدة منطقة الصيانة وشبكة الانطلاق، وكذلك حصص التجارب والسباق من جهة أخرى.

وسيتمكن حاملو التذاكر من متابعة بطولة العالم للفورمولا 1، مع عدد من النشاطات الترفيهية والمهرجانات وحفلات الموسيقى المصاحبة، والتي ستقام حول الحلبة، وفي منطقة المشجعين طوال نهاية الأسبوع بشكل مباشر.