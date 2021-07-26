تراند الفن: الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة

كتب- محمد سامي: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وقال السفير بسام راضي، إن اللقاء استعرض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.​

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