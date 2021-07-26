نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الأسبوع من أسواق التميمي ماركت بالسعودية .. أسعار مميزة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأسبوع من أسواق التميمي ماركت بالمملكة العربية السعودية مميزة جدا، فيقدم خصومات رائعة على أنواع الفواكه المميزة والمعروفة بقيمتها الغذائية الكبيرة خاصة للأطفال فيمكنكم الاستفادة من هذه العروض قبل أن تنتهي، حيث تستمر هذه الأسعار المميزة في جميع فروعه وحتى نهاية يوليو ٢٠٢١، وتتوالى أيضا هذه العروض على مختلف المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن فأسرع للاستفادة منها. عروض الأسبوع من أسواق التميمي ماركت بالسعودية كيلو من المانجو الباكستاني فقط بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٩٥ ريال سعودي، كيلو من العنب الأحمر المصري فقط بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥.٢٥ ريال سعودي.

ثم نجد سعر الكيلو من الملفوف الأخضر السعودي ١.٧٥ ريال سعودي بدلا من ٢.٥ ريال سعودي، فهو مفيد جدا للجسم ويقوي المناعة ويساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع وملحوظ مع الحفاظ على صحة الجسم، وأيضا يحسن من حالة الجهاز الهضمي ويساعد في علاج الالتهابات، وهو غني أيضا بفيتامين سي.

بينما يكون سعر حبة واحدة من جوز الهند ٢.٧٥ ريال سعودي بدلا من ٣.٩٥ ريال سعودي، فهو غني بالفيتامينات والمعادن المهمة جدا للجسم ويعتبر من أغني أنواع الفواكه والخضروات من حيث الفائدة إلى جانب طعمه الرائع المميز، وأيضا يحسن من صحة القلب والجهاز الهضمي ومفيد جدا لنضارة البشرة وصحة الشعر، فزيت جوز الهند من أهم أنواع الزيوت المستخدمة في علاج مشاكل الشعر والبشرة، كيلو من البطاطا الحلوة المصري بسعر ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٧٥ ريال سعودي.

ثم يقدم أسواق التميمي ماركت ٧٠٠ جرام من فاكهه الكيوي النيوزيلاندي فقط بسعر ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٦.٥ ريال سعودي. أسعار وخصومات المنتجات الغذائية من أسواق التميمي في نهاية يوليو كيلو من الزيتون اليوناني الأسود بسعر ٢٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٦.٩٥ ريال سعودي، بينما يكون كيلو من الزيتون الأسود أو الأخضر دون نواة أسباني فقط بسعر ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٢.٩٥ ريال سعودي.

كيلو من الزيتون الأخضر السوري بسعر ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٤.٥ ريال سعودي، ثم يقدم أسواق التميمي ماركت عبوة ٥ كيلو من زيت الزيتون البكر الممتاز بسعر ٩٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٣٩.٩٥ ريال سعودي

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