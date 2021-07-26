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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم Panda 26 يوليو وحتى 2أغسطس ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من كبرى محلات البيع في الوطن العربي، وخاصة في مدن دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية، وفي الامارات العربية المتحدة، وكذلك في البحرين، وقطر، وخارجهم كمصر، وتتهافت الزوار لديه بسبب أسعاره الممتازة، ومنتجاته المميزة، وسوف نحدثكم اليوم عن أجدد عروض هايبر بنده ماركت Hyper Panda market في مدن المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل هي أقوى عروض قدمت خلال شهر يوليو، على أنه آخر أسبوع في شهر يوليو، كل هذا من خلال موقع ثقفني الرسمي بشكل يومي.
عروض بنده اليوم في مجله بنده Hyper Panda
يقدم هايبر بنده في السعودية أفضل الخصومات على جميع منتجات بنده Panda الغذائية، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر الحليب المكثف المحلى من ماركة رويال شيف، كما يتوفر خصم خاص منه على سعر الحليب المركز من ماركة الخير، وعلى الدجاج المقرمش من ماركة حلواني Halwani، كما يقدم الهايبر تخفيض مميز على سعر اللحم المفروم من حلواني Halwani، وخصم مميز على سعر برجر الدجاج من حلواني اخوان.
عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda
يقدم بنده Panda عروض مميزة جداً على السلع الغذائية الأخرى، ومنها: خصم خاص على سعر برجر اللحم البقري من حلواني، كما يتوفر خصم خاص على سعر عبوات البيف الجامبو، وعلى عبوات برجر الدجاج من حلواني، كما يتوفر خصم مميز على شبيهة القشطة من المراعي Al marai، وأيضاً خصم مميز على سعر الحليب المبخر من أبو قوس، وعلى الحليب المجفف كامل الدسم من أنكور Ancor، كما يتوفر وبسعر جيد عبوات الحليب المجفف من فرشكو.
عروض بنده اون لاين وفي الفروع
يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda أفضل التخفيضات على أسعار: الكوكو بوبس من ماركة كلوجز Kellogg’s، كما يتوفر لديهم أفضل الخصومات على أسعار الكورن فليكس من كلوقز، وعلى عبوات فيتنيس Fitness من رقائق حبوب القمح الكامل الأصلي من ماركة نستليه Nestle بشكل ألواح الرقائق، كما يتوفر خصم ممتاز على سعر الشوفان الأبيض من وايت هارفست Harvest.
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