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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن 38 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة؛ وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، وأيضًا اتحاد الصناعات ممثلًا عن مجتمع الصناعة، من زيارات متعددة إلى دول إفريقية لتنشيط حركة التبادل التجاري والاستثمارات البينية، تأتي في وقت شديد الأهمية؛ لزيادة توطيد العلاقات المصرية- الإفريقية، خصوصًا في مجال الصناعة.
وطالب السلاب، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، بضرورة العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتعزيز التعاون التجاري بين دول القارة، لافتًا إلى زيادة توجه مجتمع الأعمال المصري نحو تعزيز التصدير إلى إفريقيا باعتبارها البوابة التجارية الرئيسية لمصر، وهو ما يدعم العلاقات السياسية بين الجانبَين.
وأشار السلاب إلى أن برنامج المساندة التصديرية الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرًا وبدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، يتضمن مساندة خاصة للشحن إلى إفريقيا، وهو ما يجب التركيز على تفعيله بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع زيادة النشاط الحكومي في التعاون مع دول القارة، وتوجه الشركات نحو استكشاف الفرص التصديرية بالقارة السمراء؛ بما يدعم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًّا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.. طلب برلماني بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.