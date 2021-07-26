تراند الفن: حاضنة أعمال “اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة” تبدأ استقبال أصحاب المشروعات الناشئة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب- داليا شبل:

تُنظم حاضنة ريادة الأعمال في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، مقابلات لأصحاب المشروعات الناشئة المُتقدمين للالتحاق بالدورة السابعة للاحتضان وتتيح فيها الفرصة أمام الشباب من 21 عامًا وحتى 35 عامًا على أن يحصلوا على فرصة تدريب، بشرط أن تكون فكرة المشروع المتقدمين بها في قطاعات: تكنولوجيا الهاردوير، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا المالية، وإحلال الواردات، والصناعات الإبداعية والثقافية، والاقتصاد الدوار، والتكنولوجيا الحيوية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة- في تصريح صحفي – إن حاضنة الأعمال تعتبر بمثابة المعمل الذى يهيئ ويدرب الشباب الراغبين فى خوض تجربة ريادية الأعمال أو ممن لديهم مشروعات ريادية في بداياتها، من خلال برامج تدريب وورش عمل يقدمها خبراء، وتساعد هذه البرامج رواد الأعمال ممن لديهم أفكار مُبتكرة على تطوير أفكارهم وإطلاق مشروعاتهم وقدرتها على المنافسة فى الأسواق.

وأوضح، أن الحاضنة تهدف إلى تقديم 3 خدمات رئيسية هى، تنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية ريادة الأعمال، وبرامج الحاضنة، وبرامج عيادة الأعمال، كما تواصل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تنظيم الفعاليات والندوات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة والتدريبات الداعمة لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم ضمن جهود الحاضنة لتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا للرؤية الاستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحاضنة احتفلت منذ أيام، بتخريج الدفعة السادسة من الشركات الناشئة وعددها 7 شركات تعمل فى أنشطة متنوعة منها مجالات الصناعات الإبداعية وتكنولوجيا التعليم والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الصحة وغيرها، ليرتفع عدد الشركات التي تخرجت من الحاضنة إلى 55 شركة ومشروعا تعمل حاليا بالسوق المصرية بعد فترة احتضان استمرت لأكثر من 6 أشهر حصلت خلالها الشركات على التدريب والمُساعدة لتطوير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية بالسوق.

وبدورها، أشارت الدكتورة هبة مدحت المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال إلى أن الحاضنة، نجحت منذ بداية عملها في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة؛ ما أدى إلى تأهلها هذا العام لنهائيات جائزة مركز ريادة الأعمال للتأثير العالمي المُقدمة من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، بعد منافسة شرسة بين 57 مركزاً لريادة الأعمال من مختلف دول العالم حيث تم ترشيح 7 مراكز فقط للنهائيات من بينها حاضنة أعمال جامعة القاهرة.