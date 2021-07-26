تراند الفن: سيد عبد الكريم.. رحل بأزمة قلبية و”ليالي الحلمية” أشهر أعماله

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 مساءً - بهيرة فودة

في ٢٦ يوليو ١٩٣٦ ولد الفنان الكبير سيد عبد الكريم، الذي اشتهر بأدواره المتنوعة في الدراما التليفزيونية

اشتهر الراحل الكبير في الوسط الفني بدور “المعلم زينهم السماحي”، الذي قدمه في مسلسل “ليالي الحلمية” مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ.

مصراوي يعرض لكم معلومات عن الراحل سيد عبدالكريم:

– ولد سيد عبد الكريم في مدينة الإسكندرية.

– ابنته الكاتبة الصحفية إيمان سيد عبدالكريم.

– بدأ حياته الفنية منذ الصغر، حيث شارك في مسرح المدرسة حتى التحاقه بكلية الزراعة.

– كان يعمل في الأصل أستاذًا جامعيًا في كلية الزراعة في مقاومة الآفات.

– عمل عبد الكريم في مسرح الجامعة وشارك في عدة مسرحيات في ذلك الوقت.

– حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للسينما عام 1974.

– شهرته الحقيقية جاءت بمشاركته في مسلسل “ليالي الحلمية” عام 1987 بتجسيده لشخصية “المعلم زينهم السماحي” التي حققت شهرة ونجاحا كبيرا.

– في عام 1988 قدم شخصية “المعلم حنفي البحر” في المسلسل الشهير “الراية البيضا” أمام سناء جميل وسمية الألفي وجميل راتب.

– قدم الراحل سيد عبد الكريم العديد من الأعمال التلفزيونية منها “زيزينيا”، “الضوء الشارد”، “الرحلة”، “الشهد والدموع”، “الجلاد والحب”، “العائلة”، “ساكن قصادي”، “جمهورية زفتى”، “خالتي صفية والدير”، وغيرها من الأعمال.

– كما شارك عبد الكريم في عدة أفلام مهمة منها “كتيبة الإعدام” أمام الراحل نور الشريف، و”ليه يا بنفسج”، “المهاجر”، “أيام السادات”، “اشتباه”، “كرسي في الكلوب”، في 2001 شارك في “أيام السادات”.

– توفي الفنان سيد عبد الكريم في 31 مارس عام 2012، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، نتيجة أزمة قلبية حادة.

_ كان آخر الأعمال التي شارك بها سيد عبد الكريم الفيلم القصير “غرفة رقم 12” عام 2011.