تراند الفن: غالية بن علي لمصراوي: لا أثق في الغنوشي والرئيس التونسي عمل الصح

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت المطربة التونسية غالية بن علي دعمها الكامل لكل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وترحيبها بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة.

غالية في تصريح خاص لـ”مصراوي”، علقت على قرارات الرئيس التونسي وقالت: “مهما كان ما يحدث ، فأنا مؤمنة أنه صح، غير إني أحب قيس سعيد وعندي فيه ثقة كبيرة عمره ما خذلها”.

وعن دعوة رئيس البرلمان المعزول رشاد الغنوشي للشعب التونسي للنزول إلى الشارع، وإعلانهم رفض القرارات، قالت : “لا أثق في الغنوشي”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.

واتخذ سعيد هذه القرارات بعد تظاهرات عارمة اجتاحت تونس أمس، مطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، مع اتساع رقعة جائحة كورونا التي زادت من المصاعب الاقتصادية.