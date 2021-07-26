تراند الفن: بصورة تجمعهما.. دنيا ماهر تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها

كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا ماهر، الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها، الذي وافق 24 يوليو.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت : “أحلى صورة لقتها مع ست البنات الحلوة الموهوبة، صافية القلب وبسيطة ودمها شربات، والتمثيل قدامها مدرسة، كل سنة والحلوة طيبة وبكل الخير”.

وشاركت منة ودنيا في الجزء الثاني من مسلسل “لية لأ”، العمل بطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، ومن تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.

ومن ناحية أخرى تنتظر منة شلبي عرض فيلم “الأنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.