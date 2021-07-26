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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة دنيا ماهر، الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها، الذي وافق 24 يوليو.
ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت : “أحلى صورة لقتها مع ست البنات الحلوة الموهوبة، صافية القلب وبسيطة ودمها شربات، والتمثيل قدامها مدرسة، كل سنة والحلوة طيبة وبكل الخير”.
وشاركت منة ودنيا في الجزء الثاني من مسلسل “لية لأ”، العمل بطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، ومن تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.
ومن ناحية أخرى تنتظر منة شلبي عرض فيلم “الأنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بصورة تجمعهما.. دنيا ماهر تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.