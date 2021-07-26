تراند الفن: «الأرصاد» تتوقع: استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع على 6 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

وأوضح مركز الأرصاد، أنه يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد ، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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