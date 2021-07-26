تراند الفن: تونس: رشق موكب راشد الغنوشي أمام البرلمان بالحجارة

وكالات:

أفادت إذاعة “إي إف إم” التونسية أن أنصار قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أمام البرلمان قاموا، منذ قليل، برشق رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالحجارة، علما بأن راشد الغنوشي اعتصم خلال صباح اليوم أمام مقر البرلمان بسيارته، وقد غادر منذ قليل ساحة باردوا.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية بوقوع مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد، بالقرب من مقر البرلمان.

وأفادت التقارير الواردة من تونس بأن الغنوشي، ينفّذ اعتصاماً صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيد أعمال المجلس.

وبحسب التقارير الواردة من تونس فإن الغنوشي وعددا من النواب توجهوا إلى المجلس فجرا إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.